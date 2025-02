Política e muito mais…: por Marcelo Nascimento

Os textos e opiniões desta coluna, são de inteira responsabilidade do colunista e não refletem a opinião deste veículo

Secretaria do Meio Ambiente e os Vereadores…

Na última segunda-feira uma comissão de vereadores foram visitar a sede Secretaria do Meio Ambiente numa reunião de importante pauta sobre a questão ambiental e também sobre a causa anımal

Estiveram com o Secretário do Meio Ambiente Cláudio Abreu, os vereadores Zilda Silva, Rogério Bueno, Thulyo Paiva e Joãozinho Enfermeiro, que ouviram atentamente as informações sobre o plano de trabalho da secretaria e várias observações sobre o canıl da cidade. Aliás, os vereadores receberam o plano de trabalho sobre o meio ambiente para o período que compreende do ano de 2025 a 2027 da atual gestão, diga-se de passagem, muito bem intencionado e escrito. Perfeito encontro sobre o assunto, no mais, o povo deseja e muito que realmente a cidade de Varginha entre numa era ecológica comprometida com a verdadeira causa ambiental. Centenas de arvores foram plantadas pela secretaria, mas não o suficiente, este número tem que aumentar para milhares,

pois a questão da urgência climática grita eloquentemente socorro para a mãe natureza. Com relação a causa animal em que se fale do canil o secretario apresentou o esforço para cumprir a grande demanda que chega aquela secretaria

Varginha com tantas datas importante para comemorar em 2025

Este ano Varginha comemora os 230 anos de sua historia com o primeiro registro em 1795 sobre a existência de uma localidade chamada Espinto Santo das Catanduvas, foi um batizado em uma tosca capela. Neste contexto damos também o inicio as comemorações de 2020 anos da fundação de Varginha a partir do curato Espirito Santo das Catanduvas em 1806. Uma data importante, pois simboliza que o povo varginhense a 230 anos está sob a proteção Magnifica do Espirito Santo, padroeiro de nossa cidade

Comemoramos 180 anos da primeira igreja construída em nossa cidade em honra da Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário construída pelos negros escravizados em 1845.

Comemoramos o início do centenário da chegada dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Os Dehonianos estão conosco construindo uma história de fé e histórica.

50 anos da inauguração do Hospital Bom Pastor, que em outrora chamou Hospital Rio Verde

80 anos do Correio do Sul, um jornal histórico e guerreiro, que desde a 2º Guerra Mundial circula até os dias atuais trazendo informações para os varginhenses, motivo de orgulho para a imprensa mineira

O Instituto Luso Ítalo-Brasileiro atento a importância destas datas e em contato com as paroquias e instituições, já está apresentando um plano de trabalho para as comemorações em escolas, igrejas e espaços culturais.

Café o nosso ouro verde e valiosissimo…

O café está pela hora da riqueza, pena que o aumento de impostos para a nossa cidade parece ficar no “mais ou menos”. Porque se o preço está 50% mais caro nos últimos meses, boa seria se os impostos aumentassem.

Varginha no ano de 2024 foi a cidade no Brasil que mais exporton cafe para o exterior deste mundão afora. Quanta honra para nossa Princesa, que a cerca de 175 anos aproximadamente produz e exporta essa grande riqueza. Precisamos de uma grande festa do cafe e daquelas que fiquem no calendário da cidade. Não estou dizendo de festa no Campestre se é que me entendem. estou falando de uma “Senhora Festa para ficar no calendário anual de eventos e que envolva todo o povo. Tipo a falecida Feira da Paz

Cine Rio Branco

O prefeito Leonardo Ciacci diz que está aguardando IPHAN, cuja a sede fica em Belo Horizonte, para dar a autorização para a demolição da marquise do prédio. Logo em seguida será construida a nova. Leonardo adiantou que todo o dinheiro da reforma se encontra guardado para reconstruir o nosso grande patrimônio. Na próxima semana, membros do Conselho de Politicas Culturais de Varginha, juntamente comigo que sou um deles, aguardarmos a autorização para vistoriar o prédio e inclusive a tela. Só estamos esperando o presidente do conselho, Cassiano Maçaneiro chegar com a boa noticia da autorização dada pela SEDUC

Super Toques

O Centro de Varginha está ficando muito sujo. Nos finais de semana perto do Capitólio e no Calçadão, é estarrecedor o tanto de sujeira que ficam nos locais. Para uma cidade que deseja o turismo, isto é horrível. Imagina para quem vem assistir um evento cultural no teatro vendo toda a sujeira na redondeza, devem ficarem chocados.

O projeto Quinta da boa Música volta na próxima semana com o Sambalanço no prédio da Estação Ferroviária. E um projeto que deu certo e que coloca as pessoas em um encontro semanal com bons músicos e boas bandas

Banho da Dorotéia neste fim de semana, com a inesquecível Banda Cheiro de Amor, para uma cidade que já teve grandes carnaval é apenas o inicio do velório nos dias do carnaval, só que com uma certa animação…..

Ontem aniversariou Guilherme Paiva Campos, nosso diretor do Correio do Sul. Felicidades e muitas bênçãos de Deus.

Varginha 230 Anos de História

Nossa belíssima, antiga Matriz do Divino Espirito Santo, destruída em 1974. Um dos piores absurdos ocorridos em Varginha. Até hoje a cidade questiona está brutalidade. Hoje no centro da cidade um belo galpão faz a vez de um nome de igreja. A história é mais perplexa do que o povo imagina. Tempo triste que ficou para trás, no entanto deixou marcas e feridas.