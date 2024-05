Polícia Militar recupera veículo furtado e prende suspeitos Parque de Exposições em Varginha

Foi constatado ainda indícios de adulteração clonagem num dos veículos.

Foto: PMMG

A Polícia Militar recebeu uma denúncia via 190, de que indivíduos teriam furtado um veículo branco no interior do Parque de Exposições em Varginha, na madrugada desta segunda-feira, 13/05, à 1h30min.

De posse das informações, as guarnições iniciaram o rastreamento, localizando numa estrada vicinal próximo a uma empresa, o veículo Jeep/Compass branco, placas de Nova Iguaçu/Rio de Janeiro.

No momento da localização, as guarnições se depararam com outro Jeep/Compass branco, com placas de Belo Horizonte, pertencente a uma empresa de locação de veículos e no interior deste, haviam quatro pessoas que ao verem a viatura, fugiram pelo cafezal, mas duas acabaram abordadas e presas logo após e as outras duas, foram presas durante as diligências.

Foi constatado que os suspeitos de 24 e 21 anos haviam furtado o veículo de Belo Horizonte/MG, após um deles encontrar a chave e que seguiram sentido ao bairro Imaculada, onde avistaram o casal de suspeitos de 31 e 33 anos no outro veículo Jeep/Compass. Juntos, eles seguiram pela estrada vicinal até que um dos veículos ficou sem combustível, tendo então retornado para buscar combustível momento em que foram abordados.

Foi feito contato com a vítima de 39 anos, que havia alugado o veículo e que devido ter perdido as chaves, o deixou estacionado no interior do parque, onde este fora furtado.

Foi constatado ainda indícios de adulteração clonagem num dos veículos.

Os quatro suspeitos foram presos, os veículos removidos ao pátio credenciado para posterior perícia e providências cabíveis.

Fonte: PMMG