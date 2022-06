Polícia Militar recupera material furtado no Sion, em Varginha

Autor foi preso pelos militares e encaminhado para a delegacia.

Durante patrulhamento pelo bairro Sion em Varginha, na última sexta-feira (10), a Polícia Militar se deparou às 18h, com o indivíduo já conhecido no meio policial, de 27 anos, e ciente do mandado de prisão em desfavor do mesmo, expedido pela Comarca de Três Pontas, o abordou.

Na casa dele, à Rua Humberto Conde, a guarnição arrecadou, após busca domiciliar, vários materiais cujo o autor não soube explicar a procedência, sendo apreendidos. Posteriormente os materiais foram reconhecidos por vítima, que os teve subtraído de um sítio em Três Pontas/MG no último dia 13 de maio, conforme registro próprio.

O autor foi então preso e levado para a delegacia junto com o material recuperado.

Fonte e foto: Polícia Militar.