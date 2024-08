Polícia Militar realiza blitz educativa em Varginha e Elói Mendes

Foram entregues panfletos que informam e orientam a comunidade a como prevenir estes crimes.

Foto: PMMG

Na manhã desta quarta-feira, 07 de agosto, a Polícia Militar, em parceria com a Guarda Civil Municipal de Varginha, a Polícia Civil e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, realizaram uma blitz de trânsito educativa.

O objetivo desta ação conjunta foi conscientizar pedestres e motoristas acerca dos atos de violência contra a mulher. Foram entregues panfletos que informam e orientam a comunidade a como prevenir estes crimes.

Ao mesmo tempo, a Polícia Militar realizou uma blitz educativa no Centro comercial da cidade de Elói Mendes. Juntamente com as equipes do CREAS e CRAS, foram entregues folhetos com dicas de segurança, bem como divulgadas informações relevantes no que se refere ao combate à violência contra a mulher.

Fonte: PMMG