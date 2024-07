Polícia Militar prende suspeitas de furtar comércio em Varginha

As suspeitas foram presas e conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil, junto com o material e os R$ 9,00 que sobraram da venda, para as demais providências.

Foto: CSul

Na última quinta-feira (27/06), a Polícia Militar foi acionada, às 16h25min, numa loja localizada à Rua Presidente Antônio Carlos, Centro de Varginha, onde funcionários, pelo sistema de monitoramento, suspeitaram que uma mulher havia furtado alguns produtos.

A suspeita, de 32 anos, foi reconhecida pela guarnição policial. Após diligências, suspeita foi abordada nas proximidades do bairro Sion e assumiu o cometimento do delito, informando que havia vendido os produtos numa loja localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida, onde a guarnição não localizou a compradora, mas, direcionando o rastreamento, a proprietária do estabelecimento foi localizada em sua casa.

A suspeita de receptação, de 63 anos, admitiu ter comprado os produtos que estavam acondicionados numa bolsa, sendo: dois pares de pantufas e seis pares de meias, que foram recuperados.

As suspeitas foram presas e conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil, junto com o material e os R$ 9,00 que sobraram da venda, para as demais providências.

Fonte: PMMG