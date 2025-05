Polícia Militar estoura ponto de tráfico e encontra motos furtadas e drogas em Varginha

Suspeito evadiu-se pelos fundos do imóvel ao perceber a presença policial, desobedecendo às ordens de parada e fugindo por um matagal próximo.

Foto: PMMG

Na última terça-feira (29/04), por volta das 11h30, a Polícia Militar em Varginha localizou e recuperou duas motocicletas furtadas, apreendeu grande quantidade de entorpecentes e identificou um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e receptação de materiais ilícitos, no bairro Jardim Petrópolis.

A ação foi desencadeada após denúncia anônima via telefone, informando a localização da motocicleta Honda XRE, furtada em Três Corações em data pretérita. A equipe policial deslocou-se até o endereço informado, no bairro Jardim Petrópolis, Varginha onde visualizou o veículo dentro do imóvel, com a placa jogada ao solo.

Durante averiguação no interior da residência, foi encontrada outra motocicleta furtada — uma Honda CG Titan 160, preta, com chassi e motor adulterados — além de vasta quantidade de drogas e diversos objetos de procedência duvidosa.

Resultados da operação:

Um suspeito identificado

Duas motocicletas furtadas recuperadas

Aproximadamente 4 kg de maconha (em tabletes e porções)

diversos papelotes de cocaína prontos para venda

Quatro pés de maconha

Duas balanças de precisão

R$ 82,00 em dinheiro

Cartões de crédito, celular, anotações do tráfico e embalagens para drogas

Diversas ferramentas, eletrônicos e cerca de 300 kg de metais diversos, oriundos de receptação.

A ocorrência foi registrada e o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

