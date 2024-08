Polícia Militar de Varginha participa de Programa de Sensibilização para Comandantes

O objetivo do primeiro encontro foi a sensibilização e a capacitacão dos militares que exercem a função de comando e chefia sobre situações de vulnerabilidade em saúde mental

Foto: PMMG

Nas últimas terça e quarta-feira, nos dias 30 e 31 de julho de 2024, foi iniciado no 24º BPM e na 16ª Cia PM Ind, o “Programa de Sensibilização para Comandantes” sobre saúde mental.

O objetivo do primeiro encontro foi a sensibilização e a capacitacão dos militares que exercem a função de comando e chefia sobre situações de vulnerabilidade em saúde mental, formas de abordagem e possíveis encaminhamentos aos casos identificados.

A participação dos comandantes e chefes proporcionou o alinhamento de condutas frente aos casos de adoecimento, identificação de sinais e sintomas de alteração da saude mental e uma discussão sobre as ferramentas e as estratégias de suporte e de promoção de bem estar e saúde no ambiente laboral.

Fonte: PMMG