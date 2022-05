Policia Federal faz operação contra suspeitos de assaltos à carros-fortes e lavagem de dinheiro

Dois alvos foram mortos em ação policial em Varginha.

Redação CSul / Foto: Divulgação PM

Nesta terça-feira (17), a Polícia Federal iniciou uma operação contra um grupo suspeito de lavagem de dinheiro através de assaltos a empresas de valores e carros-fortes. De acordo com a corporação, dois dos alvos da investigação estavam entre os 26 mortos em uma ação policial em Varginha, no ano passado.

No total, foram expedidos seis mandados de busca e apreensão, que serão cumpridos no Distrito Federal, em Goiás e Minas Gerais. A operação é realizada em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público do DF (Gaeco/MPDFT).

*Com informações G1 Sul de Minas