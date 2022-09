Podcast do Grupo Unis conclui a gravação do seu primeiro episódio

Foram abordadas questões sobre a Unacon, quais tratamentos eles disponibilizam para a população, sua estrutura e a capacidade, que hoje atende 52 municípios da região de Varginha.

Na última quinta-feira (08/09), aconteceu a gravação do episódio piloto do Podcast do Grupo Unis, realizado através do curso de Publicidade e Propaganda, em parceria com o Hospital Bom Pastor e a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia).

Este episódio abordou o tema Câncer de Mama, pois sua data de estreia está prevista para o mês de outubro, mês no qual são realizadas campanhas de conscientização em prevenção e combate à doença.

No episódio, foram abordadas questões sobre a Unacon, quais tratamentos eles disponibilizam para a população, sua estrutura e a capacidade, que hoje atende 52 municípios da região de Varginha. O episódio traz uma conversa sobre oncologia com foco no câncer de mama, suas formas de prevenção, cuidados, tipos de tratamento e qual o fluxo que a pessoa passa para chegar até a Unacon.

O podcast foi gravado na Vila Sapiens da Cidade Universitária com os colaboradores do Unis Lucas Prado (Marketing) e Amanda Resende (Inovação), além de Luciana Almeida representando a Diretoria Administrativa do Hospital Bom Pastor e Leandro Sarto (Coordenador da Unacon). A gravação contou também com o suporte do colaborador Rodrigo Nápoli, do time de Inovação do Unis.

Este é o piloto de uma série de podcasts que serão gravados com a Unacom e o Hospital Bom Pastor.

