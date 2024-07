PM recupera produtos furtados e prende suspeito em Varginha

A perícia técnica foi acionada e o suspeito reincidente, foi encaminhado para a delegacia de plantão, junto com o material recuperado, para as devidas providências.

Foto: PMMG

Na madrugada desta terça-feira (09/07) à 01h30, a Polícia Militar durante patrulhamento pela área central de Varginha, se deparou com um suspeito de 23 anos transitando pela rua, e ao seu lado, estava um carrinho de duas rodas contendo diversas caixas. Foi constatado pela guarnição, haver em desfavor do suspeito, já conhecido no meio policial, um mandado de prisão em aberto.

Foram realizadas diligências e constatado que os materiais foram subtraídos de um caminhão que estava estacionado em frente a um supermercado localizado à Avenida Doutor Wenceslau Braz, Centro.

A perícia técnica foi acionada e o suspeito reincidente, foi encaminhado para a delegacia de plantão, junto com o material recuperado, para as devidas providências.

Fonte: PMMG