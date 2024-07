PM prende suspeito de tráfico e apreende dinheiro, drogas e materiais em Varginha

Suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, onde o flagrante foi ratificado.

Foto: PMMG

Na tarde da última sexta-feira (28/06) a Policia Militar, em Varginha, recebeu uma denúncia que um suspeito estaria traficando drogas e iria fazer uma entrega nas proximidades do bairro São Francisco, utilizando uma motocicleta Honda/CB 300F vermelha. No bairro Imperial, uma viatura policial se deparou com a referida motocicleta, que acelerou repentinamente, mas foi alcançada e abordada.

Durante a busca pessoal, foram encontrados com o suspeito de 40 anos, dois pequenos tabletes de maconha e a quantia de R$20,00. As equipes policiais se deslocaram para a casa do suspeito, para cumprir mandado judicial de busca e apreensão.

No local, após as buscas, foram apreendidos: 50 tabletes de maconha, uma balança de precisão, uma faca, um rolo de plástico filme e R$ 13.640,00. Foram apreendidos ainda um aparelho celular, uma motocicleta e um veículo automotor, usado para a venda ilegal.

O suspeito assumiu a propriedade do material, sendo preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, onde o flagrante foi ratificado.

Fonte: PMMG