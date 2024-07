PM prende suspeito com arma de fogo e apreende drogas em Varginha

O suspeito foi preso e levado para a delegacia de plantão, junto com o material apreendido, onde o flagrante foi ratificado.

Foto: PMMG

Durante Operação Trânsito Seguro, na noite da última terça-feira (23/07) às 21h15, a Polícia Militar abordou na Avenida Major Venâncio, no bairro Vila Floresta em Varginha, um veículo Fiat/Bravo, de cor preta e placas de Três Corações/MG, conduzido por um suspeito de 24 anos que, ao ser questionado sobre alguma irregularidade, afirmou que estaria armado com uma arma de fogo, momento em que foi algemado e durante as buscas pessoais foi localizado consigo, um revólver calibre .38, municiado com cinco munições intactas e numeração suprimida.

Com ele foi apreendida ainda a quantia de R$ 1.016,00 e no interior do veículo, durante as buscas, seis invólucros de cocaína e 12 comprimidos de ecstasy.

O suspeito foi preso e levado para a delegacia de plantão, junto com o material apreendido, onde o flagrante foi ratificado.

Fonte: PMMG