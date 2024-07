PM prende suspeita e apreende munições em Varginha

A suspeita foi conduzida até a delegacia de plantão, juntamente com as munições apreendidas, para as devidas providências.

Foto: PMMG

A Polícia Militar compareceu na madrugada desse domingo (30/06) às 04h, próximo a uma casa de shows, em Varginha onde, segundo denúncias via 190, dois suspeitos estariam portando arma de fogo. O denunciante disse ainda que um deles residia no bairro Rezende.

As viaturas do turno realizaram patrulhamento pelo local denunciado e não localizaram os suspeitos. Na casa denunciada, a proprietária, suspeita de 49 anos, foi informada sobre as denúncias, autorizando a entrada da guarnição, onde após buscas, foram encontradas 11 munições de arma de fogo calibre .38. Nada mais de ilícito foi encontrado, nem arma de fogo, e nenhuma das pessoas que estavam na casa assumiram a propriedade das munições.

A suspeita foi conduzida até a delegacia de plantão, juntamente com as munições apreendidas, para as devidas providências.

Fonte: PMMG