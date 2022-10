PM prende dupla e desarticula comércio de drogas no centro de Varginha

Além da droga a PM também encontrou R$ 59,00 em dinheiro com um dos suspeitos.

Foto: Divulgação Polícia Militar.

Durante patrulhamento no Centro de Varginha, ontem à tarde (05), a Polícia Militar recebeu denúncias de dois jovens que estariam comercializando drogas na Praça Getúlio Vargas, e deslocou até lá para verificar.

Ambos os suspeitos, de 21 anos, foram surpreendidos com a chegada dos militares e abordados. Ao verificar as proximidades, a equipe policial apreendeu oito pedras de crack, uma porção maior e cinco menores de maconha, todas embaladas para o comércio, Além da droga a PM também encontrou R$ 59,00 em dinheiro com um dos suspeitos e vários saquinhos utilizados para embalar os entorpecentes.

Os suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia de plantão, juntamente com o material apreendido, ficando à disposição da Justiça.

Fonte: PM