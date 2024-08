PM apreende suspeito com drogas em Varginha

Suspeito foi preso e apresentado na delegacia de plantão, juntamente com os materiais aprendidos.

Foto: PMMG

Na tarde dessa segunda-feira (26/08) por volta das 15h40min, a Polícia Militar durante patrulhamento pelo em Varginha, abordou um suspeito, no bairro Damasco, já conhecido no meio policial e localizou consigo a quantia de R$154,00 e um aparelho celular. Próximo à ele, debaixo de entulhos, foi encontrado um pote com 110 pedras e uma porção pequena de crack, que foram arrecadadas.

O local da abordagem é alvo de denúncias por ser ponto de venda de drogas do abordado, o qual utiliza uma motocicleta Honda/Fan 150, cor vermelha para fazer o transporte das drogas.

A motocicleta foi localizada escondida na casa ao lado do local da abordagem e ao consultar a placa, a guarnição constatou que está cadastrada no nome do suspeito, sendo removida para o pátio credenciado.

O suspeito de 29 anos foi preso e apresentado na delegacia de plantão, juntamente com os materiais aprendidos.

Fonte: PMMG