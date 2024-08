PM apreende drogas na casa de suspeito em Varginha

A droga foi apreendida e entregue na delegacia de Polícia Civil e segue o rastreamento para localizar o suspeito.

Foto: PMMG

Na tarde da última segunda-feira (26/08), às 16h50, em Varginha, a Polícia Militar recebeu denúncia via 190 de que um indivíduo suspeito, morador do bairro Sagrado Coração II, havia recebido drogas e as estaria guardando em seu quarto.

Equipes policiais se deslocaram até o local, alvo da denúncia, sendo realizado contato com a proprietária da casa, mãe do denunciado, que autorizou a entrada para verificação, sendo localizado debaixo da cama do suspeito, uma caixa de papelão contendo 11 tabletes grandes de maconha. A proprietária da casa e mãe do suspeito denunciado, de 23 anos, afirmou não ter ciência da droga e nem do paradeiro dele.

A droga foi apreendida e entregue na delegacia de Polícia Civil e segue o rastreamento para localizar o suspeito.

Fonte: PMMG