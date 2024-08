PM apreende drogas, arma de fogo e prende suspeito em Varginha

O suspeito foi preso e conduzido à delegacia da Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos, onde o flagrante foi ratificado.

Foto: PMMG

No final da tarde de quarta-feira (07/08) às 18h, a Polícia Militar em Varginha, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, realizou diligências em um imóvel situado na Rua Benedito Domiciano, bairro Padre Vitor. Ao se aproximarem, alguns suspeitos desobedeceram às ordens e fugiram pulando muros e telhados de casas vizinhas.

Durante buscas no imóvel, alvo do documento judicial, foram encontrados: uma pedra bruta de crack, três pés de planta de maconha no fundo da casa, R$ 12,00, um aparelho celular e diversos sacos plásticos típicos para embalagem de drogas.

Foi feito o cerco e bloqueio, sendo que um suspeito de 19 anos, localizado no quintal de uma casa vizinha, assumiu a propriedade dos materiais encontrados e levou as guarnições policiais em seu endereço, também no bairro Padre Vitor, onde após ser franqueada a entrada, foram apreendidos os seguintes materiais: R$ 150,00, um tablete grande de cocaína, um revólver calibre .32 com numeração ilegível e 49 munições intactas de diversos calibres. Todos conferidos na presença do irmão do autor, de 28 anos.

O suspeito foi preso e conduzido à delegacia da Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos, onde o flagrante foi ratificado.

Fonte: PMMG