Placas com nomes das ruas de Varginha poderão ter bairro e Cep

O Requerimento foi aprovado por unanimidade no plenário da Câmara e seguirá para a prefeitura, que responderá diretamente ao Legislativo.

A falta de placas identificadoras de ruas em alguns pontos de Varginha tem gerado transtornos para moradores, correios, entregadores de mercadorias e até serviços públicos como ambulâncias e viaturas.

Por conta disso, a vereadora Ana Rios apresentou requerimento na Câmara Municipal pedindo que a prefeitura informe se há licitação planejada ou em andamento para compra de novas placas de identificação de ruas e se há previsão de instalação.

Ela sugeriu, no Requerimento, que as novas placas tenham, além do nome da rua, o bairro em que ela fica e o Cep, para facilitar a orientação geográfica e promover maior organização urbana.

Nossa reportagem observou, inclusive, que em alguns locais de Varginha as placas existem mas desbotaram com o tempo e não há mais nada informado.

Fonte: Redação Csul com informações/ Vereadora