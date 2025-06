Pitbull ataca e fere cães menores no Santa Maria

Segundo o veterinário, não há muita esperança dos mesmos sobreviverem devido aos graves ferimentos.

Foto: Reprodução

Na manhã desta segunda-feira (02/05), uma das equipes do Grupamento de Meio Ambiente da Guarda Civil Municipal – GMAT, foi acionada para atender ocorrência de ataque de um cão da raça pitbull a dois cães de pequeno porte, ocorrido na Rua Fernando dos Reis Tavares, no Bairro Santa Maria.

A tutora dos cães, a uma idosa de 68 anos, relatou que estava realizando o passeio rotineiro com suas duas cachorrinhas, quando um cão da raça pitbull veio em sua direção e atacou seus animais causando vários ferimentos.

O ataque só foi cessado com a intervenção de um morador da rua, que com gritos e pedras conseguiu fazer com que o animal soltasse um dos cãezinhos, mas após isto o feroz animal iniciou uma perseguição para novo ataque aos pequenos, que foi interrompido novamente pelo morador, que conseguiu abrir o portão da casa do tutor do animal, localizada em outra rua próxima, e colocá-lo para dentro, trancando o portão.

A proprietária dos animais atacados ficou com as vestes sujas de sangue e em estado de choque, pois seus animaizinhos são muito amados, e segundo o veterinário, que os atendeu, não há muita esperança dos mesmos sobreviverem devido aos graves ferimentos.

O proprietário do pitbull foi identificado, pois já estava cadastrado no sistema do Setor de Bem Estar Animal do Município e deve ser chamado posteriormente para esclarecimentos, tendo sido registrado o REDS/BO com fotos e vídeo do ataque, que foram encaminhados à Autoridade Policial para demais providências.

Fonte: GCMV