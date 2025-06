Pet da Saudade chega em Varginha com serviços de despedida, cremação e cerimônia

Foto: Divulgação

Despedir-se do seu companheirinho(a), não é nada fácil, por isso nada mais justo que uma despedida cheia de amor e carinho, de quem sempre foi fiel e amigo.

O “Pet da Saudade” chega à Varginha, oferecendo serviços de cremação com todo o carinho e respeito que seu pet merece.

O Pet da Saudade surgiu da compreensão de que nossos pets são membros da família, e por isso merecem uma despedida à altura do amor e lealdade que nos dedicaram.

Fundado por empresários de Varginha, o Pet da Saudade combina profissionalismo técnico com sensibilidade humana.

Serviços Completos para uma Despedida Digna

Remoção Domiciliar: Buscamos seu pet em casa com todo cuidado e discrição. Atendimento das 08h às 17h em Varginha e região, com equipe treinada e veículo apropriado.

Cerimônia de Despedida: Momentos delicados requerem descrição e respeito para celebrar uma vida de amor em um espaço reservado e acolhedor, que o PET da Saudade dispõe.

Cremação Individual e Coletiva: Aqui no Pet da Saudade trabalhamos com transparência e respeito, com opções de cremação individual ou coletiva, garantimos identificação em todas as etapas.

Oferecemos urnas e recipientes para guardar as cinzas do seu companheiro de forma especial.

Entre em Contato

Instalado na Avenida Antonieta Esper Kallas, 290, nos Fundos Parque Mariela em Varginha, o “Pet da Saudade” funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados das 8h às 12h.

Interessados podem entrar em contato pelos telefones (35) 3606-9755 ou (35) 99825-2168 (WhatsApp), ou ainda pelo e-mail atendimento@petdasaudade.com.br.

