Pesquisa da ACIV busca entender hábitos de compra dos varginhenses para o Dia dos Pais

A Associação Comercial de Varginha (ACIV) está mapeando o comportamento dos consumidores da cidade na hora de comprar presentes para o Dia dos Pais. Através de uma pesquisa rápida e fácil, a entidade busca auxiliar os lojistas locais a se prepararem para a data comemorativa com mais assertividade.

Respondendo a apenas 9 perguntas de múltipla escolha em menos de 2 minutos, os participantes da pesquisa contribuem para um diagnóstico preciso das tendências de compra para o Dia dos Pais em Varginha. As informações coletadas, como valor médio gasto por presente, forma de pagamento preferida e quantidade de itens comprados, serão compiladas e disponibilizadas aos associados da ACIV no dia 31 de julho.

O presidente da ACIV, André Yuki, destaca a importância da pesquisa para o sucesso das vendas no Dia dos Pais: “Com base nos resultados da pesquisa, os lojistas podem tomar decisões estratégicas de compra, como focar em produtos com preços mais adequados ao perfil do consumidor, oferecer opções de pagamento mais atrativas e até mesmo direcionar campanhas de marketing para os públicos mais propensos a comprar.”

Para colaborar com a pesquisa e ajudar o comércio local, basta acessar o link: https://pt.surveymonkey.com/r/2BTJRH3

A participação de cada consumidor é essencial para construir um panorama preciso do mercado e impulsionar as vendas no Dia dos Pais.

