Pesquisa aponta Varginha como 2ª cidade mais segura do Sul de MG e 3ª em todo o Estado

Foto: Prefeitura de Varginha

Varginha se destacou na última pesquisa do Anuário 2023 – Cidades Mais Seguras do Brasil, publicado em agosto, ficando em terceiro lugar como cidade mais segura de Minas Gerais com mais de 100 mil habitantes. Na região do Sul de MG, composta por 162 cidades, Varginha aparece como a segunda mais segura para se viver. Os dados foram obtidos através de um estudo realizado pela empresa My Side, com base em números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

O ranking foi criado com o objetivo de auxiliar brasileiros que estão em busca de regiões mais seguras para viver. O estudo é baseado em dados do Painel de Monitoramento de Mortalidade da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), do Ministério da Saúde, e no Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice de segurança de cada cidade é calculado conforme a quantidade de mortes violentas a cada 100 mil habitantes.

Minas Gerais ocupa o terceiro lugar no ranking de segurança. A taxa média de MG é 14,0, apenas um ponto de diferença do segundo colocado. A capital Belo Horizonte ocupa o 8º lugar na classificação das capitais brasileiras mais seguras.

Segundo o prefeito Vérdi Lúcio, a pesquisa mostra o resultado e empenho das forças de segurança (Guarda Municipal, Polícia Militar e Civil), e o compromisso do Executivo em equipar a e colaborar com a GCM, oferecendo condições de trabalho adequadas para se atingir esse objetivo.

Vérdi destaca outras ações da Prefeitura como a troca de iluminação em ruas, avenidas e repartições públicas para Leds, instalação de novas câmeras de monitoramento em diversos locais da cidade, contratação de seguranças nas escolas, aquisição de novas viaturas para a Guarda Municipal e patrulhamento noturno para combate à violência, que contribuíram para que Varginha alcançasse a segunda colocação de cidade mais segura no Sul de Minas e a terceira em todo o estado de Minas Gerais.

Fonte: Prefeitura de Varginha