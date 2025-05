Pescaria no Parque arrecada 271kg de alimentos não perecíveis

A pescaria ocorreu simultaneamente no Parque Municipal Novo Horizonte e também no Parque Centenário.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEA, agradece todos que compareceram na tradicional Pescaria no Parque, no feriado do dia 1º de Maio. Neste ano, a pescaria ocorreu simultaneamente no Parque Municipal Novo Horizonte e também no Parque Centenário.

Além de fomentar a visitação aos espaços públicos oferecendo às famílias uma programação em ambientes ao ar livre, a pescaria também equilibra a população de peixes nos lagos, uma vez que as espécies existentes ali não possuem predadores naturais.

A SEMEA arrecadou 271kg de alimentos não perecíveis como entrada solidária nos Parques, que foram destinados a Igreja Quadrangular do Bairro Sagrado que fornece marmitas a cada 15 dias para pessoas em situação de vulnerabilidade social e distribui cestas básicas para famílias carentes. A Igreja também vai ajudar a Associação Café com as Poderosas que serve lanches a pacientes em tratamento na Oncologia do Hospital Bom Pastor e acompanhantes.

O responsável pela Pescaria, o servidor da SEMEA Rodrigo Lima Ferreira, declarou que “realizar eventos como esse, é algo que engradece o ser humano, pois promover um ambiente familiar, em contato com a natureza e ajudar o próximo é algo que não tem preço”.

O secretário municipal de Meio Ambiente Claudio Abreu demonstrou satisfação com a presença do público. “Recebemos muitos pais com filhos e também pessoas sozinhas o que nos deixa felizes, pois em um evento conseguimos atrair gente de diferentes faixas etárias em uma programação saudável”, afirmou.

Já o prefeito Leonardo Ciacci prestigiou a Pescaria no Parque. “Estar junto com os moradores de Varginha em um final de semana prolongado em que pudemos oferece shows, pescaria em dois Parques Municipais com exuberante beleza natural e outros atrativos demonstra nosso compromisso com cada varginhense”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Varginha