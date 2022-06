Pelo 2° ano consecutivo Escola do Legislativo da Câmara de Varginha vence Prêmio Abel

Na ocasião, a Escola do Legislativo participou do XXXV Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (Abel), na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A Escola do Legislativo Professor Dr. Mário Vani Bemfica da Câmara Municipal de Varginha completou sete anos de atividades, e participou nos dias 25, 26 e 27 de maio, do XXXV Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (Abel), realizado em Belo Horizonte.

Na ocasião, a Escola do Legislativo de Varginha venceu pela segunda vez o Prêmio Abel na modalidade “Comunidade”.

O evento foi realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e na sede da Escola do Legislativo da ALMG e contou com a presença de mais de 130 participantes de diversos estados e do Distrito Federal.

O Prêmio Abel reconhece e premia anualmente os melhores projetos desenvolvidos por escolas de câmaras municipais, assembleias e tribunais de contas, sendo considerado o maior prêmio do segmento de escolas do legislativo e de contas do Brasil. Devido à pandemia a entrega do prêmio ficou suspensa nos últimos anos e foram entregues as premiações dos anos 2019, 2020 e 2021.

A Escola do Legislativo de Varginha conquistou o 1º lugar através do Projeto Câmara Sênior, que é destinado à população da terceira idade, proporcionando um espaço de convivência, troca de conhecimentos e debates sobre temas de relevância social. O prêmio foi recebido no plenário da Escola do Legislativo da ALMG que aplaudiu o trabalho realizado pela Câmara de Varginha.

De acordo com o Secretário Geral da Câmara, Robson Almeida, que em 2019 dirigia a Escola do Legislativo e foi o responsável pela criação do projeto Câmara Sênior, esse é mais um reconhecimento do trabalho desenvolvido com responsabilidade e comprometimento da Escola do Legislativo de Varginha. “Assembleias Legislativas, Tribunais de Contas e Câmaras de Vereadores de diversos estados do País concorrem ao prêmio Abel que é o maior reconhecimento possível para nossa Escola que já conquistou o prêmio em 2018 com outro projeto”, lembrou.

Para o atual diretor, Gleison Marques, a conquista do prêmio veio para brindar a comemoração pelos 07 anos da escola. “Nesse momento pós pandemia onde temos a retomada dos projetos desenvolvidos pela escola, receber esse reconhecimento e ter o nome da Escola do Legislativo de Varginha citado em diversos momentos durante o encontro aumenta nossa responsabilidade e mostra que estamos no caminho certo.”, disse.

