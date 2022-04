PEIEX Varginha encerra ciclo com 100 empresas atendidas

O programa de qualificação para exportação atendeu 100 empresas em Minas Gerais com destaque para 65 empresas do setor de café especial, incluindo fazendas e produtores rurais que possuem CPF de produtor.

Nesta terça-feira (5), a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil) em parceria com o Grupo Unis, realizarão o evento de encerramento do convênio de execução do PEIEX na região de Varginha e Lavras. O convênio foi executado em 2 anos e contou com a qualificação para exportação de 100 empresas de diversos segmentos e cidades.

O núcleo tem sede em Varginha-MG, porém conta com um polo de execução na cidade de Lavras (MG). Essa foi a primeira vez que os municípios receberam o PEIEX, com o intuito de qualificar para a exportação as empresas da região. O interesse na parceria se deu devido ao fato do potencial exportador da região, sobretudo no segmento de café, produto que representou 93% das exportações totais de Varginha no ano de 2021, em números equivale a 1,3 bilhões de dólares exportados no ano. Outro ponto que vale destaque é a presença do Porto Seco na cidade, com uma estrutura tecnológica o que permite um acesso vantajoso para empresas que buscam o comércio exterior.

“A parceria do Grupo Unis com a Apex Brasil foi uma decisão acertada, visto que a proposta do projeto tem tudo a ver com o propósito do Unis. Eu acredito muito na parceria da universidade com as empresas e o PEIEX faz isso muito bem. Empoderar as empresas da nossa região, empoderar nossa gente e desenvolver os municípios vizinhos sempre será o objetivo do Grupo Unis”, comentou o Reitor Prof. Stefano Barra Gazzola.

“Fazíamos exportações indiretas e tínhamos o desejo de participar do segmento de cafés especiais. Por isso, preparamos nossa equipe, identificamos os produtores que tinham compromisso com a produção de café especial e procuramos ajuda. Um dos braços que nos foi estendido foi o PEIEX. Ele nos norteou em todos os cuidados que nós deveríamos ter para embarcar com sucesso nosso primeiro contêiner para o exterior, que no nosso caso foi para a Holanda”, concluiu o Gerente de Departamento de Café da Coopervass, Leandro Costa.

O evento de encerramento será realizado no dia 05 de abril, a partir das 13:30h, de forma presencial na Unidade Avançada do Grupo Unis no Via Café Garden Shopping.

Fonte: Ascom Grupo Unis/Foto: Divulgação