Pedágio sem cancela EPR completa uma semana com 44% do pagamento com TAG

Durante o período, mais de 15 mil veículos passaram pelo primeiro pedágio sem cancela, em Monte Sião. Acesso às vantagens já é percebido pelos usuários: praticidade, fluidez e descontos na tarifa

Foto: EPR Sul de Minas

Após uma semana do início da operação do primeiro pedágio sem cancela de Minas Gerais, motoristas já percebem as vantagens do modelo de passagem automática e sem precisar reduzir a velocidade. Mais de 15 mil veículos passaram pelo pórtico localizado na km 12,7 da MG-459, em Monte Sião, no Sul de Minas. Deste total, 44,4% utilizaram como meio de pagamento a tag (etiqueta eletrônica colado no para-brisas), indicado como o meio mais adequado à cobrança da tarifa e que ainda concede Desconto para Usuários Frequentes, o DUF.

A adesão do pagamento pelo aplicativo também vem crescendo. Até o momento 2.426 motoristas fizeram a opção pelo app EPR “Pedágio sem cancela”. Desse total, 57,8% optaram pelo pagamento via pix e 8% estão utilizando a opção pré-pago também disponível no app. Do total de veículos que passaram pela rodovia, apenas 2,9% optaram pelo pagamento em uma das sete praças convencionais da EPR Sul de Minas.

“Até o momento, as expectativas estão sendo superadas. A aceitação da tecnologia é muito positiva. Temos mais de 2.400 pessoas, o que demonstra o interesse dos motoristas em acompanhar suas passagens e fazer o devido pagamento da tarifa de pedágio. A alta adesão ao uso da tag também reforça que nossos usuários estão interessados em garantir os descontos de usuário frequente que podem chegar a 72% do valor da tarifa”, avalia a diretora executiva da EPR Sul de Minas, Érica Kawatake.

A EPR Sul de Minas mantém colaboradores nos pontos de atendimento para atender os usuários que queiram fazer o pagamento presencial nos totens. “Para apoiar o usuário que não possui tag, temos atendimento presencial nos pontos conveniados, onde é possível contar o apoio da EPR para instalação do aplicativo, cadastro ou realizar o pagamento online. Ou quem preferir também pode entrar em contato pelo 0800 290 0459 para tirar dúvidas”, acrescenta Érica.

Meios de pagamento

O condutor que não tem a etiqueta de cobrança eletrônica (TAG) conta com alternativas para fazer o pagamento:

No site da EPR Sul de Minas www.eprsuldeminas.com.br/freeflow ou no aplicativo “EPR Pedágio Sem Cancela” disponível para sistemas Android e IOS. Se o usuário optar pelo cadastro no site ou no app, além da comodidade de pagar sem sair de casa, ele ainda recebe alertas a cada passagem pelo pórtico para acompanhar suas despesas. Se preferir, o motorista pode fazer o pagamento com cartão ou pix na Base de Atendimento ao Usuário da EPR, localizada no km 53 da MG-290, pista sentido Borda da Mata; Posto Canelão, no km 78,5 da MG-290, pista sentido Jacutinga; e Posto Petro Center, no km 19,8 da MG-459, em Monte Sião. O usuário pode, ainda, pagar em dinheiro ou cartão em qualquer uma das demais sete praças de pedágio EPR Sul de Minas em operação.

Uso de tag é o mais indicado

O uso da tag é a forma mais prática de pagamento do pedágio sem cancela. Empresas como Sem Parar, ConectCar, Veloe, Move Mais e Greenpass, além de instituições financeiras, disponibilizam a etiqueta eletrônica por meio dos seus sites e aplicativos. A recomendação é que o veículo esteja com a tag previamente instalada no para-brisa para que o valor seja faturado automaticamente.

“Sugerimos aos nossos usuários que busquem junto ao seu gerente bancário informações a respeito do fornecimento da tag pela instituição financeira que seja mais adequada a cada um, podendo usufruir do Desconto de Usuário Frequente (DUF)”, indica Érica.

Desconto pode chegar a 72%

Os veículos que passarem pelo pedágio sem cancela poderão ter descontos nas tarifas. Além de trazer mais comodidade, a etiqueta eletrônica gera descontos de até 72% na tarifa para os condutores de veículos leves e não precisa de cadastro junto à concessionária. O Desconto de Usuário Frequente (DUF) funciona da seguinte forma: a partir da segunda passagem do veículo pelo pórtico no mesmo trecho, dentro do mesmo mês, o desconto já começa a ser aplicado, chegando ao valor máximo no 30º dia em que o motorista cruzar o trecho. Por exemplo: quem passar pela rodovia, no mesmo trecho, por 30 dias consecutivos, pagará a tarifa final de R$ 2,56 no fim do mês.

Multas

Caso a tarifa não seja paga em até 15 dias, será considerada “evasão de pedágio”. O proprietário do veículo receberá multa de R$ 195,23, sendo este valor repassado ao Governo do estado. Também serão aplicados 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Fonte: EPR Sul de Minas