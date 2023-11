Pedágio Salve o Enrico, neste sábado

Neste sábado (18/11), a partir das 9h30, será feito um pedágio solidário, em prol da campanha “Salve o Enrico” e todas as crianças com Distrofia Muscular de Duchenne.

O pedágio ficará em pontos estratégicos de Varginha e região, onde voluntários estarão presentes com camisetas, faixas e panfletos para conscientizar e arrecadar fundos.

Confira as cidades que irão participar do pedágio solidário:

Varginha

Machado

Elói Mendes

Poços de Caldas

Três Corações

Pouso Alegre

Curitiba

Convidamos todos a fazerem parte deste momento. Ao passar de carro pelo pedágio solidário, você terá a oportunidade de contribuir e demonstrar seu apoio à causa.

Acesse o perfil @salveoenrico no instagram e fique por dentro de toda campanha em prol do Enrico e o tratamento para a Distrofia de Duchene, que compreende na compra de um medicamento aprovado nos EUA, com custo de R$15 milhões.

Vamos todos doar, pois a solidariedade aquece e enobrece a alma.

Pix: salveoenrico@gmail.com

Em nome de Marina Geraldeli, mãe do Enrico.