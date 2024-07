Pedágio entre Varginha e Três Corações inicia cobrança nesta sexta

A cobrança terá início a partir de 0h do dia 26/07; O valor da tarifa será de R$14,30 para veículos de passeio e R$7,15 para motocicletas

Foto: EPR Vias do Café

A EPR Vias do Café, concessionária responsável pela administração das rodovias CMG-491, BR-265, MGC-369, MG-167, BR-146 e LMG-863, informa que iniciou hoje, 16 de julho a zero hora, o funcionamento das praças de pedágio de forma educativa, para preparação e divulgação aos usuários.

O valor da tarifa praticado em todas as praças do Lote 3 – Varginha-Furnas, do Programa de Concessão do Governo do Estado de Minas Gerais, será de R$14,30 para veículos de passeio e R$7,15 para motocicletas, conforme previsto no contrato de concessão. A cobrança terá início a partir de 0h do dia 26/07.

Descontos para Usuários Frequentes

Um benefício importante, que estará disponível aos usuários, é o desconto de usuário frequente. O DUF é um mecanismo de descontos progressivos, disponibilizado para condutores de veículos leves (dois eixos), que optarem pela passagem na via automática com TAG.

Na primeira passagem pelo pedágio será cobrado o valor integral da tarifa. A partir da segunda passagem do veículo pela via automática na mesma praça, dentro do mesmo mês, o desconto já começa a ser aplicado, chegando ao valor máximo no 30º dia em que o motorista cruzar o trecho. Os descontos são distintos em cada praça e podem chegar a até 92%.

O uso da TAG é a forma mais prática de pagamento da tarifa. Empresas como Sem Parar, ConectCar, Veloe, Move Mais, Greenpass e instituições financeiras, disponibilizam a etiqueta eletrônica por meio dos seus sites e aplicativos.

Além do DUF, também estarão disponíveis aos usuários as formas de pagamento via cartão de crédito ou débito, vale pedágio e dinheiro.

Orientações importantes para trafegar de maneira ágil e segura pelas praças

A concessionária reforça a importância de respeitar à sinalização e o limite de velocidade máxima permitida nas praças de (40 km/h), além da distância de segurança de (30 metros) que deve ser respeitada entre os veículos.

Os motoristas devem ficar atentos à sinalização, para utilizarem as pistas adequadas.

As faixas exclusivas para pagamento automático, estão acessíveis aos usuários que já possuem o dispositivo eletrônico (TAG), instalado no veículo.

É importante reforçar que para o sistema realizar a leitura da TAG de forma correta, o dispositivo deve estar devidamente instalado e do motorista deve respeitar a sinalização indicada nas praças, assim como a velocidade permitida e a distância do veículo à frente.

No caso do pagamento nas cabines manuais, é recomendável que os usuários tenham o dinheiro ou cartão de débito e crédito de fácil acesso para agilizar o atendimento e evitar retenções.

Em caso de dúvidas ou para solicitação de atendimento pré-hospitalar ou mecânico, os usuários da rodovia devem ligar para o telefone 0800 265 0491. A ligação é gratuita e o serviço está disponível 24 horas, todos os dias.

Localização das praças de pedágio

Praças Rodovia KM Município P1 BR-265 366,5 Nepomuceno P2 BR-265 396 Boa Esperança P3 BR-146 529,2 Muzambinho P4 CMG-491 46 Monte Santo de Minas P5 CMG-491 159,1 Alfenas P6 CMG-491 251,6 Três Corações

Localização das Bases de Serviços Operacionais:

Bases Rodovia KM Município BSO 1 BR-265 46,1 Monte Santo de Minas BSO 2 BR-265 529,1 Muzambinho BSO 3 BR-146 153,9 Campos Gerais BSO 4 CMG-491 197,8 Paraguaçu BSO 5 CMG-491 2,7 Santana da Vargem BSO 6 CMG-491 256,3 Três Corações

Investimentos

O valor da tarifa é pré-estabelecido em edital de licitação pelo poder concedente, para viabilizar os investimentos previstos ao longo do contrato de concessão e garantir a realização do pacote de investimentos ao longo de 30 anos, que contemplam a execução de 7,64km de duplicação na CMG-491, construção de 236,35km de acostamentos, implantação de faixas adicionais, construção de vias marginais, melhorias em acessos, adequações de OAE’s, dispositivos de retornos, travessias de pedestres, pontos de ônibus, além de recuperação e constante manutenção do pavimento, drenagem, sinalização e outros elementos para ampliar e garantir a segurança dos usuários.

Desde o início da administração do contrato em outubro de 2023, a concessionária já investiu mais de 300 milhões em melhorias nas rodovias concedidas. Os investimentos incluem mais de 600km em correções funcionais no pavimento, 1.640km de limpeza de vegetação (roçada), manutenção e implantação de mais de 20 mil metros de defensas metálicas, reforço em 622km de faixa de sinalização horizontal e instalação de mais de 4 mil dispositivos de sinalização vertical (Placas), limpeza de 1.506 km de dispositivos de drenagens das rodovias, manutenção em 32 estruturas do tipo pontes e viadutos, entre outros avanços. Essas iniciativas fazem parte dos trabalhos iniciais de recuperação das rodovias e ampliação do conforto e trafegabilidade dos condutores.

Fonte: EPR Vias do Café