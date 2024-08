PCMG mira grupo suspeito por tráfico em Varginha

As investigações prosseguem para análise do material apreendido.

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou em Varginha, a operação Elos para cumprimento de dez mandados de busca e apreensão em endereços ligados a oito suspeitos investigados por envolvimento no tráfico de drogas. A ação foi realizada nesta quinta-feira (8/8), com a participação de mais de 30 policiais civis.

Durante os trabalhos, as equipes apreenderam cerca de R$ 11,3 mil, escrituras e documentação diversas, quatro máquinas de cartão, 12 celulares (já com autorização para desbloqueio), um notebook, três pen-drives, um cartão de memória e materiais comumente utilizados para embalar drogas.

As apurações tiveram início em 2022 pela Polícia Civil em Varginha. Os levantamentos apontam que dois dos suspeitos seriam responsáveis pela distribuição de drogas na cidade, contando com outros aliados em diversos pontos de vendas, principalmente no bairro Canaã.

Com a operação Elos, além da arrecadação de itens relacionados com o tráfico de drogas, a PCMG visou ao recolhimento de documentação de imóveis que possivelmente estariam em posse de uma pessoa da área de corretagem na região, suspeita de auxiliar o casal como “laranja”, na tentativa de esconder os bens desses investigados.

A operação foi coordenada pela Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) em Varginha, com apoio de equipes da DRPC em Três Corações.

Fonte: PCMG