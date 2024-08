Participe do Projeto Unis na Comunidade

O objetivo é compartilhar conhecimento prático e estratégico em diferentes áreas de gestão e educação.

Foto: Grupo Unis

O Grupo Unis convida toda a comunidade para participar do “Projeto Unis na Comunidade”, uma iniciativa que oferece uma série de palestras e mesas redondas transmitidas gratuitamente e ao vivo. O objetivo é compartilhar conhecimento prático e estratégico em diferentes áreas de gestão e educação.

Nesta sexta-feira, dia 30 de agosto, das 19h às 19h30, será realizado o minicurso “OKR – Aplicações nas Organizações”, ministrado pelo Prof. Me. Roger Antônio Rodrigues. Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de conhecer a metodologia OKR (Objetivos e Resultados-Chave), uma ferramenta de gestão estratégica amplamente utilizada por empresas globais como Google e Intel.

Sobre o Minicurso:

Tema: OKR – Aplicações nas Organizações

OKR – Aplicações nas Organizações Data e Hora: 30 de agosto, das 19h às 19h30

30 de agosto, das 19h às 19h30 Palestrante: Prof. Me. Roger Antônio Rodrigues

Prof. Me. Roger Antônio Rodrigues Link de Acesso: https://meet.google.com/arg-eaoh-xbn

Objetivo: O minicurso visa proporcionar uma compreensão aprofundada da metodologia OKR, suas vantagens, e como aplicá-la de forma eficaz em diferentes contextos organizacionais. O conteúdo é voltado para gestores, líderes de equipes, educadores, empresários e todos os interessados em melhorar o desempenho de suas organizações por meio de uma gestão estratégica alinhada.

Inscrições: Embora a inscrição não seja obrigatória para os alunos do Unis, aqueles que desejarem receber certificado de participação devem se inscrever através do link https://www.even3.com.br/unis-na-comunidade/.

O Prof. Me. Thiago Faria, coordenador dos cursos de Gestão EaD e Ciências Contábeis do Unis, destaca a importância dessa iniciativa: “É com grande satisfação que convido você a participar do nosso Projeto Unis na Comunidade. A sua presença será muito valiosa para enriquecermos as discussões e compartilharmos experiências práticas.”

Não perca essa oportunidade de aprimorar seus conhecimentos e contribuir para discussões enriquecedoras no “Projeto Unis na Comunidade”.

Fonte: Grupo Unis