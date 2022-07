Parque Zoobotânico de Varginha inaugura novos recintos no próximo fim de semana

Novos espaços serão voltados para araras, águias, urubu rei, gaviões, maritacas e pequenos mamíferos.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Com cerca de 300 animais, o Parque Zoobotânico de Varginha está crescendo. No próximo sábado (23), a Prefeitura de Varginha através da Secretaria Municipal de Turismo e Comércio, fará a inauguração dos novos recintos do zoo.

Os novos espaços serão voltados para araras, águias, urubu rei, gaviões, maritacas e pequenos mamíferos do Centro de Educação Ambiental Paiquerê.

A inauguração acontecerá às 9h e contará com a presença do Prefeito de Varginha, Vérdi Melo, o vice Leonardo Ciacci e o secretário de turismo, Barry Charles.