Parque dos Dinossauros recebe obras de revitalização

A ideia é transformar o espaço público em um parque esportivo que servirá de lazer para toda a população varginhense!

Foto: SEMEA Varginha

A Prefeitura Municipal de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEA e em parceria com os moradores do bairro Padre Vitor, Grupo Educacional Unis, e os skatistas de Varginha estão realizando obras de revitalização no Parque Dos Dinossauros!

A ideia é transformar o espaço público em um parque esportivo que servirá de lazer para toda a população varginhense!

O Parque dos Dinossauros está localizado na Avenida Eugênio Paiva Ferreira, 420, no bairro Padre Vitor, em Varginha

Fonte: SEMEA Varginha