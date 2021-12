Paróquias de Varginha têm celebrações especiais de Natal

Em Varginha, as nove paróquias prepararam celebrações especiais para comemorarem a data, além das missas de ano novo. É necessário agendamento.

Redação CSul/ Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

Natal é tempo de celebrar em família. Como já é de tradição, os católicos se reúnem com orações para celebrar o nascimento de Jesus. No dia 24, fiéis vão às igrejas para saudar o Menino Jesus, que foi concebido em uma manjedoura.

Em Varginha, as nove paróquias prepararam celebrações especiais para comemorarem a data, além das missas de ano novo. Em algumas delas, o hino Te Deum, entoado no dia 31, é um atrativo a parte. Quem participar da celebração da Santa Missa, em que o hino Te Deum for entoado, receberá a graça das Indulgências Plenárias. Vale ressaltar que, devido à pandemia de coronavírus, as celebrações podem acontecer com público reduzido. Quem não for à Igreja poderá acompanhar as celebrações através das redes sociais de cada paróquia. Vale ressaltar que, é necessário agendamento para participar das celebrações.

Te Deum laudamus

Nas vésperas de fim de ano, mais precisamente no dia 31 de dezembro, o Pontífice entoa o hino Te Deum laudamus (Nós te louvamos, Deus), um canto cristão antigo que tradicionalmente é cantado como forma de agradecimento pelo ano que passou.

O hino, que está ligado a cerimônias de agradecimento, também é cantado quando acontece a eleição de um Pontífice ou durante a conclusão de algum Concílio convocado pela Igreja.

“Nós te louvamos, Deus, te proclamamos Senhor. Eterno Pai, toda a terra te adora. A Ti cantam os anjos e todas as potências do céu: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo”, diz um dos trechos do Te Deum.

O canto é de autoria desconhecida, mas é por vezes atribuído a São Cipriano, do século VIII, e também a Santo Agostinho, o qual o teria composto no dia de seu batismo, após sua conversão que aconteceu em Milão, Itália, no ano 386.

Paróquia do Divino Espirito Santo

Sexta-feira (24)

Matriz: 17h e 20h

Comunidades: 17h e 20h

Sábado (25)

Matriz: 7h, 10h, e 19h

Recanto: 10h

Comunidades: 8h30 e 19h

Paróquia Cristo Luz dos Povos

Sexta-feira (24)

18h – Santa Terezinha

20h – Nossa Senhora Aparecida

Sábado (25)

8h – São Bento

10h – Epifania do Senhor

19h – Nossa Senhora Aparecida

Dias 26 e 30

Oitava de Natal às 19h

Paróquia Frei Galvão

Sexta-feira (24)

Às 19h e 23h

Sábado (25)

Às 19h

Paróquia de Fátima

Sexta-feira (14)

Matriz – 20h

Santo Expedito – 20h

Sábado (25)

Matriz – 10h

Santo Expedito – 17h30

Matriz – 19h

Paróquia do Rosário

Sexta-feira (24)

Bom Pastor – 19h

Nossa Sra do Carmo – 19h

São João Batista – 19h

Matriz – 19h

Sábado (25)

Matriz – 08h

Matriz – 16h

Sagrado Coração de Jesus – 19h

Santa Edwiges – 19h

Sagrada Família – 19h30

Paróquia do Mártir

Sexta-feira (24)

Comunidade Sagrado Coração – 20h

Comunidade Santa Maria – 18h

Comunidade São João Paulo II – 18h

Matriz – 20h

Sábado (25)

Comunidade Sagrado Coração – 08h

Comunidade Santa Maria – 18h

Comunidade São João Paulo II – 19h30

Matriz – 07h, 10h, 17h e 19h



Paróquia Sant’Ana

Sexta-feira (24)

Matriz – 19h

Igreja Padre Victor – 19h

Sábado (25)

Comunidade Paradinha – 9h

Comunidade Santa Rita -19h

Matriz – 9h e 19h

Paróquia da Imaculada

Sexta-feira (24)

Matriz – 21h

Comunidade São Judas – 19h

Sábado (25)

Comunidade Santa Terezinha – 07h

Comunidade São Judas – 09h

Matriz – 17h

Comunidade São Pedro – 19h

Paróquia São José

Sexta-feira (24)

Matriz – 20h30

Sábado (25)

Matriz – 08h

Matriz – 17h