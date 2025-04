Parceria entre a Prefeitura de Varginha e Terceiro Setor apoia o trabalho voluntário

Conselho oferece aulas de futebol para crianças visando incentivá-las na prática esportiva e, consequentemente, afastá-las dos riscos sociais.

Foto: Prefeitura de Varginha

A parceria entre a Prefeitura de Varginha e o terceiro setor tem mostrado resultados positivos em Varginha. Exemplo é o Conselho Comunitário do Bairro Vila Flamengo, localizado na Rua Paraná.

Presidido por Juliana Cristina Ribeiro, o Conselho oferece aulas de futebol para crianças visando incentivá-las na prática esportiva e, consequentemente, afastá-las dos riscos sociais.

As aulas, do time de base da Vila Flamengo ministradas pelo professor Ayran Pazoti são ministradas na quadra poliesportiva do bairro.

Apesar da sede ampla, o Conselho enfrentava dificuldades para otimizar o uso do espaço. Foi quando o gerente da Divisão de Relações com a Comunidade, André Wyver Lopes, soube da necessidade da Afeto Gestantes, associação que apoia mamães grávidas em situação de vulnerabilidade, que precisava de um local para armazenar enxovais e realizar atendimentos.

O servidor viu na demanda uma oportunidade para união das entidades.

Com a aprovação do prefeito Leonardo Ciacci, a parceria foi formalizada transformando a sede do Conselho em um espaço compartilhado. A Afeto Gestantes pode agora organizar seus materiais e atender as gestantes, enquanto o Conselho fortalece suas atividades podendo atender sua comunidade com mais esse benefício.

O prefeito Leonardo Ciacci vê a parceria como uma solução para revitalizar Conselhos Comunitários e utilizar espaços públicos de maneira mais eficiente. “É uma ótima maneira de dar vida aos Conselhos e fortalecer ações sociais com reflexos diretos na comunidade local”, afirmou.

André Wyver Lopes reforçou que “a parceria incentiva o trabalho voluntário, permitindo à Prefeitura colaborar diretamente com aqueles que dedicam seu tempo ao próximo”.

A colaboração entre o Conselho da Vila Flamengo e a Afeto Gestantes demonstra o impacto positivo que a união entre poder público e terceiro setor pode ter na comunidade, beneficiando aqueles que mais necessitam e criando oportunidades de desenvolvimento social.

Fonte: Prefeitura de Varginha