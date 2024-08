Palestra Turismo de Experiência reuniu atores da cadeia cafeeira de Varginha e região

A palestra abordou a história, a cultura e o regionalismo que tornam o destino promissor e competitivo.

Foto: ACIV

Na noite desta quarta-feira (31/07), o presidente da Abrasel no Sul de Minas, ACIV e SEHAV, André Yuki; a diretora executiva da ACIV, Kátia Gonzales e a diretora executiva da Abrasel no Sul de Minas, Ana Luísa Alves, participaram da palestra “Turismo de Experiência: despertando os sentidos através dos saberes e fazeres”, com a consultora Marília Souza, no Sebrae Minas, em Varginha.

Foram abordados assuntos como a Rota Turística Cafés do Sul de Minas, oportunidades para ampliar a permanência do turista na região, turismo de experiência, expectativas do turista, turismo regenerativo, entre outros.

A Rota foi lançada em novembro de 2023 pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e as Instâncias de Governança Regionais (IGRs) e tem o propósito de estimular o turismo rural e de experiência da região, que é reconhecida mundialmente pela alta qualidade dos cafés. Reunindo os atores da cadeia cafeeira de seis municípios sul-mineiros – Varginha, Três Pontas, Cambuquira, São Lourenço, Baependi, Caxambu, Carmo de Minas e Cruzília –, a palestra abordou a história, a cultura e o regionalismo que tornam o destino promissor e competitivo.

Estiveram presentes ainda, representantes da Fazenda dos Tachos, Just Coffee, Fundação Cultural, Centro de Excelência do Senar, EMATER-MG, Fundação Procafé, Coccamig, Digisul, Fazenda Bom Jardim, Fazenda Baixadão, Sindicato dos Produtores Rurais de Varginha e Cervejaria Cornerstone.

A próxima reunião de alinhamento sobre a governança da Rota, será no dia 22 de agosto, às 09h30, no Sebrae em Varginha. Mais informações com Ana Luísa: (35)99990-2020.

Fonte: ACIV / Informações de Sebrae Minas