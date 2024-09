Palestra sobre Marketplace da Shein atrai empresários varginhenses

Evento foi liderado por Marcus Nery, gerente comercial da Shein no Brasil, que trouxe informações valiosas e práticas sobre o uso da plataforma global de vendas.

Foto: ACIV

Na noite da última terça-feira (24), a Associação Comercial de Varginha (ACIV), em parceria com a Shein, promoveu uma palestra com o tema: “Como se cadastrar e aumentar as vendas no marketplace da Shein” , voltada para empresários e empreendedores da cidade e região. O evento foi liderado por Marcus Nery, gerente comercial da Shein no Brasil, que trouxe informações valiosas e práticas sobre o uso da plataforma global de vendas.

Durante a palestra, Marcus Nery explicou de forma detalhada o passo a passo para cadastro e gerenciamento de produtos no marketplace da Shein, destacando as principais estratégias para maximizar as vendas online. Ele abordou temas como diferenciação de produtos, precificação estratégica, otimização de políticas de produtos e imagens, além de ferramentas para melhorar a visibilidade dos itens na plataforma. O palestrante também ofereceu dicas valiosas sobre como aproveitar dados comerciais e ações promocionais da Shein para alavancar resultados, além de sanar todas as dúvidas dos participantes.

O evento contou com a participação de empresários de Varginha e região, que viram na palestra uma oportunidade de expandir seus negócios e atingir um consumidor público global. Representando a ACIV, participaram a vice-presidente Elisete Ribeiro, a diretora de marketing Elaine Quintiliano, o 2º diretor financeiro Edilson Rabelo e o diretor secretário Marcus Barbosa.

“A parceria entre a ACIV e a Shein reforça o compromisso da Associação em oferecer capacitação e oportunidades de crescimento para os empreendedores locais, conectando-os a novas tendências e mercados digitais”. Segundo Elisete Ribeiro, vice-presidente da ACIV, a palestra foi uma importante ação para fortalecer o comércio local e promover o desenvolvimento econômico da região.

“Essa iniciativa vem ao encontro das necessidades dos comerciantes locais, que buscam alternativas para se inserir no mercado online e aumentar suas vendas por meio de plataformas globais, como a Shein”, finalizou Elisete.

Fonte: ACIV