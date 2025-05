Pai de suspeito tenta impedir ação da PM e é contido com munição não letal em Varginha

Direção perigosa com motos e bicicletas motorizadas termina com prisões e intervenção da PM no Centenário, em Varginha.

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Na tarde desta quarta-feira, 07 de maio, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma denúncia de direção perigosa nas ruas do bairro Centenário, em Varginha, onde indivíduos em bicicletas motorizadas e motocicletas realizavam manobras arriscadas e disputavam corridas, colocando em risco a segurança de transeuntes.

Ao perceberem a presença policial, os suspeitos esconderam os veículos em um imóvel e tentaram fugir. A Polícia Militar logrou êxito em abordar um dos suspeitos, de 28 anos, que resistiu à abordagem e proferiu ameaças contra os militares. Ele foi contido com técnicas de controle e preso pelos crimes de desobediência, direção perigosa de veículo automotor e ameaça.

Diante da situação, o pai do suspeito preso, de 47 anos, supostamente portando uma arma branca, teria investido contra a guarnição com o objetivo de impedir a remoção do veículo utilizado na prática do crime, sendo necessário o uso de instrumento de menor potencial ofensivo (disparo de munição não letal – elastômero) para conter o suspeito, que foi imediatamente socorrido e encaminhado ao hospital.

Uma motocicleta motorizada e duas motocicletas foram apreendidas, e as providências administrativas e de polícia judiciária estão sendo devidamente adotadas. A Polícia Militar reafirma seu compromisso com a preservação da ordem pública e a segurança da população.

Fonte: PMMG