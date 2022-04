Pagamento do 13° salário para agentes públicos é aprovado na Câmara

Projeto foi aprovado por 11 dos 15 vereadores.

Redação CSul / Foto: Câmara Municipal

Foi aprovado na Câmara de Vereadores o pagamento do 13° salário para agentes políticos. O projeto foi votado em duas sessões. Conforme pesquisas, o impacto dos pagamentos no orçamento público deverá ser de R$ 317 mil por ano.

O projeto do Executivo foi aprovado por 11 dos 15 vereadores.

Conforme a lei, serão efetuados pagamentos do 13º salário e 1/3 relativo ao pagamento das férias para 31 agentes políticos do município, um total de aproximadamente R$ 317 mil por ano. As despesas com secretários, vice-prefeito e chefe do executivo somam cerca de R$ 208 mil. Já na Casa, o valor anual gasto com os benefícios será de R$ 149 mil.

Conforme o prefeito, a efetuação do pagamento do 13º salário e das férias é constitucional e poderá evitar ações trabalhistas contra a administração municipal. Ainda segundo Vérdi, o Valor Adicionado Fiscal (VAF) subiu em 23%, nos últimos dois anos. Desta forma houve uma arrecadação acima do planejado.

*Com informações G1 Sul de Minas