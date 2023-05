Pacientes do CAPS desfrutam de ida ao cinema como parte da programação do Dia Nacional da Luta Antimanicomial

O encerramento da programação será com passeata, no dia 18 de maio em direção A Praça da Fonte onde haverá a apresentação da Banda Baião Virado.

Foto: Prefeitura de Varginha

Pacientes do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Adulto e do CAPS Álcool e Drogas foram ao Cinemark assistir ao filme Guardiões da Galaxia.

A turma de 40 pessoas adorou o cinema e alguns nunca tinham ido ao shopping. Na próxima semana, mais 20 usuários do CAPS Infantil também vão ao cinema.

A atividade faz parte da programação do Dia Nacional da Luta Antimanicomial – 18 de maio. Durante a semana serão desenvolvidas várias atividades.

Nesta terça-feira à tarde, a turma está reunida na Estação Cidadania, no bairro Santa Maria para atividades físicas, gincanas e momentos de interação.

Amanhã, quarta-feira, terá capacitação para profissionais da saúde, no Inprev, na Vila Paiva.

O encerramento da programação será com passeata, no dia 18 de maio, saindo do CAPS Adulto (Vila Paiva) em direção A Praça da Fonte onde haverá a apresentação da Banda Baião Virado.

O psicólogo Anderson José de Souza, coordenador da Saúde Mental da Prefeitura de Varginha explica que a luta antimanicomial vem reafirmar que os tratamentos para pessoas com transtorno mentai tem que ser feitos em liberdade. “O movimento da luta antimanicomial começou na década de 70 com a participação dos profissionais de saúde mental e de familiares de pessoas com transtorno mental para que fosse realizado um tratamento digno em uma época cuja única opção era a internação em hospital psiquiátrico”, enfatiza.

Fonte: Prefeitura de Varginha