Outubro Rosa é tema de palestra de alunos de Fisioterapia do Unis no Projeto Unis Sênior

Foto: Grupo Unis

Na última terça-feira (17/10), o curso de Fisioterapia do Unis, em um momento de conscientização sobre o cuidado da mulher, palestraram sobre o Outubro Rosa para os alunos do Projeto Unis Sênior.

Os idosos, vestidos de rosa, conversavam sobre a importância do cuidado e de serem responsáveis por disseminar o conhecimento com seus familiares. A dinâmica aconteceu em um formato de perguntas e respostas, com muita descontração num momento intergeracional com os acadêmicos e a pessoa idosa.

“No final, todos ganham com essa troca de conhecimento e sabedoria”, aponta a supervisora de estágio Profa. Mônica Ferreira.

Fonte: Grupo Unis