Outono chega em Varginha com temperaturas amenas e pancadas de chuva

Durante a próxima semana, a previsão do tempo mostra chuva de segunda (24) à domingo (30)

Foto: Prefeitura de Varginha

O outono começou oficialmente às 6h02 desta quinta-feira (20), trazendo mudanças no clima de Varginha. Segundo o site ClimaTempo, o primeiro fim de semana da nova estação será marcado por céu parcialmente nublado.

No sábado (22), o céu deve amanhecer nublado, com possibilidade de garoa de manhã. À tarde o sol aparece, mas com a possibilidade de pancadas de chuva, se estendendo até a noite. A temperatura mínima é de aproximadamente 15°C, e a temperatura máxima pode chegar a 25°C.

Domingo (23), será marcado por um céu parcialmente nublado e temperatura mínima de aproximadamente 17°C. Ao longo do dia, há previsão de pancadas de chuva, e a temperatura máxima pode chegar a 27°C.

Durante a próxima semana, a previsão do tempo mostra chuva de segunda (24) à domingo (30), com a temperatura máxima variando entre 26°C e 28°C. Já a temperatura mínima deve estar entre 17°C e 19°C.

Minas Gerais

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo permanecerá instável em grande parte de Minas Gerais, com chuvas isoladas previstas entre a tarde e a noite. Há risco de chuva forte em algumas regiões da Zona da Mata, Sul e Centro do estado.

A partir de meados de abril, a transição para a estação seca deve começar, reduzindo a ocorrência de chuvas, que passam a ser mais raras e geralmente associadas à passagem de frentes frias. Para maio, a expectativa é de temperaturas mais baixas, mas até junho os termômetros devem registrar valores acima da média climatológica.

Redação CSul, com informações de ClimaTempo