Orquestra Filarmônica de Varginha realiza 3º Concerto de 2025 neste domingo

Este concerto contará com a presença dos solistas Ayran Nicodemo, violino e Jessé Maximo Pereira, viola

Foto: Fundação Cultural de Varginha

E não deu nem para ter saudades! Neste Fim de Semana a Orquestra estará no palco do Teatro Capitólio para mais um concerto da temporada 2025! Será dia 18 de Maio as 10:30 no Theatro Capitólio em Varginha-MG, com entrada gratuita!

Os ingressos podem ser retirados pelo link: https://www.tickettailor.com/events/orquestrafilarmnicadevarginha/1701736

Este concerto contará com a presença dos solistas Ayran Nicodemo, violino e Jessé Maximo Pereira, viola, e a estréia de uma obra do retomado compositor mineiro Andersen Viana, além dos já conhecidos músicos da Filarmônica de Varginha, regida pelo maestro Cassiano Maçaneiro.

A OFVGA tem patrocínio do Governo do Estado de Minas Gerais, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura; e da Cemig, que tem o compromisso de fortalecer e impulsionar o setor cultural mineiro, refletindo seu propósito de transformar vidas com energia.

Agradecemos imensamente o apoio de APROVAR AGROPECUÁRIA, MICROPIC Internet, bem como o apoio cultural do Via Garden Hotel, Posto Lider, Sabor de Minas, FESSUL Faculdades de Ensino Superior, Viana Arantes – Advocacia e Consultoria Jurídica e Quinas Produtora de Conteúdo, Fundação Cultura de Varginha e Prefeitura Municipal de Varginha, que são peças fundamentais para a realização deste evento.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha