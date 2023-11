Orçamento do município de Varginha para 2024 é tema de audiência pública na Câmara Municipal

Para o ano de 2024 está prevista uma receita de R$ 885.810.600,00 para o Município de Varginha.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

Um dos principais temas discutidos em uma Câmara Municipal durante o ano é o orçamento do município, onde se estima a receita e fixa-se as despesas de uma cidade para o ano seguinte. Em Varginha não é diferente. Encaminhado pelo Executivo no final do mês de setembro, o PL 59/2023 que trata do orçamento do Município de Varginha para o ano de 2024 tem sido bastante estudado pelos vereadores, que avaliam como serão os investimentos propostos pela Prefeitura e de onde virão os recursos para a realização do que se é necessário fazer.

O assunto é tão importante que é um dos poucos projetos em que é obrigatória a realização de uma audiência pública para expor para a população o que está previsto e colher sugestões da sociedade para, se possível, realizar emendas ao orçamento.

Para o ano de 2024 está prevista uma receita de R$ 885.810.600,00 para o Município de Varginha. “É neste orçamento que está descrito como serão investidos os recursos em saúde, educação, segurança, infraestrutura e tudo mais que envolve a vida de todos nós. Por isso é tão importante termos uma participação popular efetiva para que façamos, junto com os demais órgãos da comunidade, um orçamento que atendas às reais necessidades da nossa população”, disse o presidente da Câmara, vereador Apoliano do Projeto Dom.

A Audiência Pública para discutir o orçamento do Município de Varginha está marcada para a próxima terça-feira, dia 21 de novembro, às 18h, na Câmara de Varginha. Os interessados em participar podem comparecer pessoalmente no Plenário ou acompanhar pelos canais de transmissão da Câmara no Facebook e Youtube.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha