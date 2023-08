Oportunidades da empresa recém-chegada GrupoSC

Veja as vagas disponíveis no Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha

Foto: CSul

A Prefeitura de Varginha por meio do seu Balcão de Empregos situado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, anuncia o início de captação de currículos para o preenchimento de 350 vagas de trabalho no GrupoSC, o maior distribuidor de medicamentos da América Latina. O início das atividades está previsto para outubro.

Toda a captação de currículos será feita exclusivamente pelo Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha.

Saiba como se candidatar e conheça as vagas:

Para se candidatar em uma das vagas é necessário possuir os requisitos estipulados pela empresa e encaminhar o currículo para o Balcão de Empregos da Prefeitura de Varginha no e-mail curriculo@varginha.mg.gov.br, citando no assunto a vaga que deseja se candidatar ou pessoalmente, na Rua José Gonçalves Pereira, nº 129- 2º andar, Vila Pinto, horário: 08h às 12h e das 13e30h às 17h.

Auxiliar de Logística

Ensino Médio – Completo;

Disponibilidade de horário;

Desejável experiência anterior na função

Técnico de Manutenção predial

Formação: Nível Técnico em Edificações Completo;

Experiência na função;

Cursos: NR18, NR38 atualizados

Assistente Comercial

Ensino Médio Completo;

Conhecimento básico em pacote office

Assistente administrativo (logística)

Ensino Médio Completo;

Conhecimento básico em pacote office

Vaga assistente administrativo (PCD)

Ensino Médio Completo

Conhecimento básico em pacote office

Laudo médico validado para inclusão na Cota

Líder de Logística

Ensino Superior cursando ou completo em Logística, Administração ou áreas correlatas;

Pacote Office – Intermediário;

Desejável experiência anterior na função;

Operador de Empilhadeira

Ensino médio

CNH (B);

Curso – Operador de Empilhadeira.

Fonte: Prefeitura de Varginha