Operação policial em Varginha que matou 26 pessoas é tema de audiência na ALMG

A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) realiza uma audiência pública, nesta quarta-feira (15) para apurar os procedimentos adotados durante a operação policial realizada em Varginham em 31 de outubro, que resultou em 26 mortes. A reunião será às 14 horas, no Auditório José Alencar.

O assunto gerou polêmica na Assembleia, com deputados questionando a operação e outros elogiando a força policial. A presidenta da comissão, deputada Andréia de Jesus (Psol), que solicitou a audiência, chegou a ser ameaçada nas redes sociais por defender a necessidade de se apurar os fatos. A parlamentar recebeu o apoio da Casa e de deputados.

A ideia da audiência, segundo Andréia de Jesus, é discutir a forma como funciona a segurança pública no Estado atualmente, além de dialogar sobre o que de fato é necessário para garantir a proteção de todos os mineiros. “A segurança pública da forma que é feita atualmente precisa ser repensada”, sustentou.

Convidados

Estão confimados para participar do debate o presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Minas Gerais (Conedh-MG) e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Robson Sávio Reis de Souza; o residente da Comissão de Direitos Humanos da OAB/MG, Rômulo de Carvalho; e o professor da Universidade Federal de Lavras, Fernando Nogueira Martins Júnior.

Também confirmou presença a chefe adjunta da Polícia Civil, a delegada Irene Angélica Franco e Silva Leroy.

