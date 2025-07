Operação em Varginha combate esquema de furto e receptação de café

Os trabalhos policiais são desdobramento de investigações que apontavam a subtração recorrente de amostras de café pertencentes à empresa vítima.

Foto: PCMG

Quatro presos em flagrante e 4,4 mil quilos de café apreendidos. Esse foi o resultado da operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), deflagrada em Varginha, Sul do estado, voltada à repressão de furto e receptação no setor de cafeicultura da região. A ação, que integra o projeto Campo Seguro, contou com apoio da Receita Estadual.

Os trabalhos policiais são desdobramento de investigações que apontavam a subtração recorrente de amostras de café pertencentes à empresa vítima. Na sexta-feira (25/7), uma equipe da PCMG se posicionou na sede e observou dois funcionários suspeitos, retirando grãos da sala de arquivos e guardando-os em uma saca de aproximadamente 60 quilos.

Receptação

Em seguida, esse carregamento foi colocado no porta-malas de um veículo da empresa e levado até um galpão, previamente monitorado como ponto de receptação. Os policiais civis já posicionados no local realizaram a abordagem no momento em que era feita a pesagem da carga, sendo presos em flagrante a os suspeitos e o receptador.

Durante a ação, um quarto suspeito, que havia acabado de chegar ao endereço em uma picape contendo três sacas de café na carroceria, também foi abordado e preso por receptação, após não saber informar a origem da carga.

Com apoio da Receita Estadual, ainda foram localizadas e apreendidas cerca de 70 sacas de café beneficiado, sem documentação fiscal. Além disso, foram recolhidos quatros celulares, mais de R$ 5 mil e diversos cartões bancários.

Autuação

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil em Varginha, onde foram autuados pelos crimes de furto qualificado, por abuso de confiança e concurso de agentes, e receptação qualificada, praticada no exercício de atividade comercial, ambos do Código Penal. Após, houve o encaminhamento ao sistema prisional.

A operação policial foi realizada em conjunto pelas equipes da Delegacia de Repressão a Crimes Rurais em Varginha e do Núcleo Especializado em Três Pontas, com colaboração da Delegacia de Polícia Civil em Três Pontas.

Fonte: PCMG