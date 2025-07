Operação “Conexão Sul de Minas” prende mais de 30 suspeitos e desarticula esquema de R$ 50 milhões

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diversas cidades do Sul de Minas e interior do estado de São Paulo.

Foto: Polícia Federal

Mais de 30 pessoas foram presas durante a operação “Conexão Sul de Minas”, deflagrada pela Polícia Federal com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais. A ação teve como objetivo desarticular duas organizações criminosas interligadas, com atuação intensa nas cidades de Alfenas e Poços de Caldas, além de outros municípios do Sul de Minas Gerais e do interior de São Paulo.

As investigações, que duraram cerca de um ano, revelaram um esquema criminoso altamente estruturado, responsável por tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro, extorsão, receptação, roubo a bancos, furto qualificado e adulteração de veículos. A apuração apontou que os grupos movimentaram pelo menos R$ 50 milhões em ativos ilícitos, especialmente por meio da compra e venda de automóveis usados, com uso de empresas de fachada e laranjas para dissimular a origem dos valores.

Ao todo, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em diversas cidades:

Alfenas (MG): 15 mandados

Poços de Caldas (MG): 47 mandados

Campestre (MG): 5 mandados

Andradas (MG): 3 mandados

Três Pontas (MG): ações complementares com apreensão de drogas

Mogi Guaçu (SP): 4 mandados

Ribeirão Preto (SP): 4 mandados

São João da Boa Vista (SP): 2 mandados

Altinópolis (SP): laboratório de drogas desmantelado na zona rural

Apreensões e ações de impacto

A operação resultou na apreensão de:

120 veículos (vários de luxo)

R$ 200 mil em dinheiro

Seis armas de fogo

Porções de cocaína, crack e maconha

Embarcações, imóveis e bens de alto valor

Produtos químicos e equipamentos para refino de drogas

Em Altinópolis (SP), um laboratório clandestino de processamento de entorpecentes foi desmontado, com apreensão de prensas, moldes e produtos químicos usados no preparo de cocaína. Em Campestre (MG), uma pistola 9mm, carregadores e munições foram localizados. Já em Ribeirão Preto (SP), veículos com identificadores adulterados foram apreendidos.

Além disso, a Polícia Federal coletou material genético de quatro investigados suspeitos de envolvimento em ataques a bancos. As amostras de DNA serão inseridas no banco nacional de perfis genéticos do Ministério da Justiça, podendo auxiliar na elucidação de outros crimes.

A operação teve como foco não apenas a prisão dos envolvidos, mas também o estrangulamento financeiro das atividades criminosas, buscando desarticular toda a estrutura que sustenta os grupos. Os bens apreendidos, como imóveis, veículos e contas bancárias, foram sequestrados judicialmente.

Participaram da ação 250 policiais federais e 80 policiais militares. Os presos e os materiais recolhidos foram encaminhados para a sede da Polícia Federal em Varginha. Os detidos deverão ser transferidos para presídios da região.

Fonte: Polícia Federal, com informações da PMMG