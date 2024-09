Onda de calor em setembro: confira dicas de economia de energia

Esta será a primeira onda de calor de setembro, mas ao longo do mês devem ocorrer outras, ainda mais intensas

O mês de setembro deve trazer novas ondas de calor ao Brasil, de acordo com o setor de Meteorologia da Cemig. Associadas à falta de chuvas em Minas Gerais, as altas temperaturas podem ocasionar aumento do consumo de energia, principalmente com o objetivo de refrescar o ambiente. Desta forma, a Cemig destaca algumas medidas que podem auxiliar na economia com equipamentos como aparelhos de ar-condicionado, ventiladores e climatizadores.

De acordo com área especializada da companhia, a massa de ar quente e seco continua forte em Minas Gerais, provocando valores abaixo de 20% na umidade relativa do ar em praticamente todo o estado, mas próxima dos 10% nas regiões Norte, Central e Triângulo. O ápice das temperaturas, nesta semana, deve ocorrer entre quarta e quinta-feira.

Já as temperaturas sobem em quase todo o estado, com máximas de 38°C no Triângulo e no Norte, 34°C no Leste e 33°C na Região Central, enquanto na Zona da Mata e no Sul de Minas chegam aos 32°C. Na região Metropolitana de Belo Horizonte haverá o predomínio de céu claro, temperatura máxima de 33°C e umidade relativa do ar mínima abaixo dos 15%.

Por causa deste clima favorável às queimadas, com falta de chuva e a baixa umidade do ar, a companhia continua registrando ocorrências de falta de energia em todo o estado. De acordo com levantamento da Cemig, somente nos sete primeiros de 2024, mais de 205 mil clientes da companhia tiveram o fornecimento de energia interrompido em ocorrências relacionadas a incêndios. O número de unidades consumidoras foi quase quatro vezes superiores ao mesmo período do ano anterior.

Por conta do clima seco, Aneel aciona a bandeira vermelha patamar 2

Além das altas temperaturas, o clima seco fez com que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), após mais de três anos, divulgasse o acionamento da bandeira tarifária vermelha patamar 2 para todo o Brasil, que em setembro incidirá sobre as faturas de energia dos clientes de quase todos os estados, exceto Roraima. Dessa forma, as faturas de todos os clientes das distribuidoras brasileiras deste mês, com vencimento em outubro, contarão com acréscimo de R$ 7,877 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. A última vez que a bandeira vermelha patamar 2 havia sido acionada para todo o território brasileiro foi em agosto de 2021.

Segundo a Aneel, a bandeira vermelha patamar 2 foi acionada em razão da previsão de chuvas abaixo da média em setembro, resultando em expectativa de redução nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas do país (em cerca de 50% abaixo da média). Esse cenário de escassez de chuvas, somado ao mês com temperaturas superiores à média histórica em todo o país, faz com que as termelétricas, com geração de energia mais cara que hidrelétricas, passem a operar mais. Portanto, os fatores que acionaram a bandeira vermelha patamar 2 foram o GSF (risco hidrológico) e o aumento do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD).

Diante deste cenário, o melhor é economizar

O engenheiro de Eficiência Energética da Cemig, Thiago Batista, destaca que o ar-condicionado tem uma potência elevada e funciona de forma similar à geladeira, só que retirando o ar quente do ambiente. Por isso, recomenda que o consumidor fique atento ao tempo de utilização. Para quem pensa em adquirir um aparelho desse tipo, vale outra dica: o ideal é comparar os dados indicados pela etiqueta do Inmetro e escolher aqueles com a classificação “A”, pois são os mais eficientes.

“Para as residências, existem dois modelos: o do tipo janela (menos eficiente) e o Split, que é mais eficiente. Na aquisição de qualquer um deles deve-se dar preferência para aqueles cuja etiqueta indique o consumo anual provável e multiplicar pela tarifa de energia encontrada na conta de luz. Dessa forma, o consumidor terá uma boa ideia do quanto cada equipamento ‘gastará’ no ano, pois esse consumo foi padronizado para uma utilização típica no país”, afirma.

Thiago destaca uma vantagem dos modelos split: segundo ele, este tipo de aparelho tem opções com tecnologia ‘inverter’, que é ainda mais eficiente, pois trabalha na medida certa para manter a temperatura ajustada.

O especialista lista outras dicas de economia para o uso adequado dos aparelhos de ar-condicionado. “É importante manter o ambiente fechado; colocar cortinas ou persianas para evitar a incidência de luz solar; manter a temperatura em 23 ou 24 graus – que é a temperatura de conforto. Essas ações contribuem para a utilização dos aparelhos de forma consciente e aproveitando seus benefícios”, afirma.

Mais em conta

Entre as alternativas para aliviar a temperatura do ambiente, o ventilador é o mais popular, uma vez que geralmente é o aparelho mais em conta para se adquirir. Além disso, esse equipamento possui a menor potência dentre as opções. Segundo o engenheiro da Cemig, mesmo consumindo menos energia, o cliente deve ficar alerta para o tempo de utilização do ventilador.

“O consumo de energia depende de duas variáveis: potência dos equipamentos em watts (W) e tempo de utilização (em horas). Para utilizar corretamente a energia, deve-se atuar nessas duas variáveis. Por isso, mesmo que o ventilador tenha uma potência menor, se o aparelho ficar por longo período ligado, o cliente poderá ter um aumento significativo na conta de energia.

Como este equipamento também possui a etiqueta com o consumo de energia, bastará multiplicar o consumo indicado nela pela quantidade de horas de utilização diária – neste caso, o cliente encontrará o valor em reais para aquele dia de utilização”, explica o engenheiro. Sobre a utilização do ventilador, ele acrescenta: “Já no uso do ventilador, o cliente deve deixar a casa o mais ventilada possível, abrindo portas e janelas para que o ar circule e refresque o ambiente – é justamente o contrário do ar-condicionado!”.

Geladeira e chuveiro

Estudos indicam que a geladeira é o segundo equipamento que mais consome energia em uma residência, principalmente, pelo seu tempo de uso e por causa do “abre e fecha”. Além disso, é importante lembrar que alimentos ainda quentes não devem ser armazenados no eletrodoméstico, pois isso fará o motor do refrigerador funcionar por mais tempo, consequentemente, aumentando o consumo de energia.

Uma orientação simples indicada pelo especialista é que os clientes verifiquem o estado da borracha de vedação de refrigeradores e ajustem o termostato desses equipamentos, considerando que a temperatura do ambiente está mais alta. Se as portas não estiverem fechando corretamente, a geladeira (ou o freezer) gastará mais energia para resfriar os alimentos.

“Para saber se a borracha de vedação está em bom estado, faça o seguinte teste: coloque uma folha de papel entre a porta e a geladeira, feche a porta e tente retirar a folha, se ela sair com facilidade, está na hora de trocar a borracha. Repita o teste em vários pontos da porta da geladeira”, completa.

Mas, se o consumo de energia tende a subir com equipamentos de refrigeração do ambiente, as altas temperaturas trazem uma grande oportunidade de economia. O chuveiro elétrico, que é o equipamento que mais consome energia nas residências, pode ter a potência reduzida drasticamente nesta época do ano.

“Ao colocar a chave do chuveiro na posição verão, as pessoas podem ter economia de, aproximadamente, 30% do consumo do aparelho ligado em sua potência máxima. Mas, mesmo assim, é importante que o tempo de uso seja mantido, pois não adianta diminuir a potência do equipamento e aumentar o tempo de banho”, alerta Thiago.

