Oficina participativa para revisão do Plano de Manejo do Parque São Francisco

Essa primeira oficina ocorrerá dia 23/03 a partir das 19h na Sede da ONG Oficina do Ser, na Rua Joaquim Caetano, 30, bairro Padre Vitor.

Foto: Prefeitura de Varginha

Como parte do processo de revisão do plano de manejo do Parque Natural Municipal São Francisco de Assis, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizará, em parceria com a Oficina do Ser e com colaboração da Comissão Técnica para Revisão do Plano de Manejo, a primeira oficina com comunidades do entorno do Parque.

A oficina é o momento de dialogar com a população do entorno e ouvir demandas, questionamentos, sugestões, sonhos, que podem contribuir para que futuramente o parque consiga cumprir suas funções sócioambientais da melhor maneira possível.

A participação de moradores(as) do entorno é essencial para isso, pois o Parque está inserido na zona urbana em constante interação com os bairros vizinhos.

Fonte: Prefeitura de Varginha