OAB Varginha realiza evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Foto: OAB Varginha

No último dia 8 de março, a OAB Varginha promoveu um evento especial em celebração ao Dia Internacional da Mulher, reunindo advogadas e convidadas em uma programação repleta de conhecimento, bem-estar e networking.

A iniciativa foi conduzida pela Assessora da Presidência da OAB/MG – Sul de Minas, Dra. Juliane Mariano Teixeira, pela Presidente Interina da OAB Varginha, Dra. Roberta Menezes Figueiredo e pela Delegada da Caixa de Assistência de Varginha, Dra. Paula Eugênio de Souza.

Todas as advogadas foram recebidas com muita alegria e motivação por essas lideranças, que reforçaram a importância da data e o compromisso da OAB Varginha em valorizar e fortalecer o papel da mulher advogada.

A presença e o apoio das presidentes das comissões da OAB Varginha, aliados à parceria de patrocinadores engajados, foram essenciais para tornar esse momento especial.

Durante o evento, as participantes tiveram a oportunidade de assistir palestras enriquecedoras, participar de atividades voltadas ao autocuidado e bem-estar, além de fortalecer laços profissionais em um ambiente de troca e inspiração.

As palestrantes convidadas enriqueceram o evento com conteúdos valiosos e inspiradores, proporcionando às advogadas conhecimentos essenciais para o crescimento pessoal e profissional.

A jornalista e mentora em comunicação Patrícia Moser trouxe insights fundamentais sobre posicionamento nas redes sociais para profissionais do Direito, destacando a importância da presença digital estratégica na advocacia. A bacharel em Educação Física Nicole Müller abordou o impacto transformador do exercício físico, explicando como ele pode melhorar corpo, mente e autoestima, promovendo mais bem-estar e confiança. Já a consultora de imagem, estilo e coloração pessoal Fabiana Silva Orfão compartilhou dicas sobre marketing pessoal e construção de uma imagem de sucesso, enfatizando como a identidade visual pode fortalecer a credibilidade e influência no meio jurídico.

As palestras proporcionaram momentos de aprendizado prático e reflexões essenciais, agregando ainda mais valor ao evento.

A programação ainda contou com sorteios de brindes e um café especial, oferecido pelas empresas parceiras.

Em seu discurso, a Presidente Interina da OAB Varginha, Dra. Roberta Menezes Figueiredo, agradeceu a todas as palestrantes, patrocinadores e advogadas que trabalharam incansavelmente na organização do evento. Ela destacou que a união e o engajamento das advogadas foram fundamentais para o sucesso da celebração, proporcionando um momento único de aprendizado, troca e confraternização.

A OAB Varginha reforça seu compromisso com a valorização da mulher advogada e com a promoção de espaços de integração e fortalecimento da classe.

Fonte: OAB Varginha